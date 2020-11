Meteo | Previsioni per lunedì 16 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 8.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2445m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le temperature in Emilia-Romagna

Una veloce perturbazione in discesa dal Nord Europa interessa l'Emilia Romagna tra mattino e pomeriggio con piogge sparse da Ovest verso Est, più coinvolta l'Emilia orientale e la Romagna dove si potranno avere anche dei rovesci a sfondo temporalesco, mentre sull'Emilia occidentale le precipitazioni saranno più fugaci e in esaurimento sin dal mattino. Generale cessazione dei fenomeni in serata. Temperature in lieve calo. Venti in rotazione tra Nord e Ovest-Nordovest. Mare da poco mosso a localmente mosso.

