Meteo | Previsioni per martedì 16 novembre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2348m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Dopo un avvio di giornata con molte nubi e tempo asciutto, un fronte caldo risale dalle regioni del medio adriatico apportando un nuovo peggioramento sulla regione, con deboli piogge in estensione dalla Romagna verso L'Emilia. Temperature in ulteriore calo, clima autunnale. Venti in rinforzo, tesi tra NE e NO sulla Romagna. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni a cura di 3b Meteo