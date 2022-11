Meteo | Previsioni per mercoledì 16 ottobre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. formazioni nebbiose in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2624m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Perturbazione atlantica in transito sull'Emilia Romagna, complice di tempo instabile con piogge e rovesci diffusi da Ovest verso Est tra la notte ed il mattino. Temperature massime stabili, in un contesto climatico autunnale. Venti moderati da N-NO, a tratti forti lungo le coste. Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo