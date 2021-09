Meteo | Previsioni per giovedì 16 settembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. ampie schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3712m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'Emilia Romagna si trova sul confine tra il promontorio di alta pressione e correnti più instabili di origine atlantica. Avvio di giornata con tempo buono, nubi di passaggio alternati a schiarite. Solo sui crinali appenninici a confine con la Toscana sono attese delle piogge. Entro sera l'attenuazione dei venti di Libeccio potrà favorire la genesi di qualche temporale in Emilia, in particolare sulle basse pianure, occasionali fenomeni anche in Romagna. Temperature in lieve calo nei valori massimi, massime sempre prossime ai 30°C. Venti fino a moderati di Libeccio, tesi/forti in quota. Mari poco mossi.

Previsioni a cura di 3b Meteo