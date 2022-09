Meteo | Previsioni per venerdì 16 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3583m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Avvio di giornata stabile e in prevalenza soleggiato sull'Emilia Romagna. Segue un pomeriggio-sera variabile sui settori di pianura, con brevi rovesci e possibilità per locali temporali tra piacentino, parmense, modenese e ferrarese oltre che sui settori appenninici. Clima ancora caldo durante uil giorno con temperature massime entro 30-32°C. Venti da Ovest-Sudovest, a tratti sostenuti o forti sulla Romagna. Mare localmente mosso, specie al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo