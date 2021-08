Meteo | Previsioni per martedì 17 agosto

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4115m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Il rovente anticiclone africano si attenua lasciando spazio all'ingresso di correnti più fresche da NE che porterà nuvolosità irregolare, a tratti compatta al mattino sulla Romagna, seppur con fenomeni scarsi o assenti, fatta eccezione per qualche fenomeno sui rilievi appenninici. Venti in rinforzo da NE-Est, anche tesi in Romagna. Zero termico nell'intorno di 4000 metri. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in sensibile calo, massime inferiori ai 30°C in Romagna. Previsioni a cura di 3b meteo