Meteo | Previsioni per giovedì 17 dicembre

A Modena domani cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3061m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Infiltrazioni umide raggiungono l'Emilia Romagna determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota se non per qualche pioviggine isolata specie sulla parte più occidentale (piacentino e parmense). Segnaliamo, oltre alla nuvolosità ben presente anche dense foschie nelle ore più fredde del giorno. Venti deboli sud-occidentali. Mare poco mosso. Temperature perlopiù stazionarie.

Previsione a cusa di 3B Meteo

