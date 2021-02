Meteo | Previsioni per mercoledì 17 febbraio

A Modena domani nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2227m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Umide e più miti correnti occidentali interferiscono con l'anticiclone. Giornata dunque nuvolosa sull'Emilia Romagna, con anche qualche pioviggine non esclusa sull'Appennino, specie a ridosso dei crinali al confine con la Toscana. Temperature in ulteriore aumento a tutte le quote, nuovamente sopra la media; residue locali brinate in pianura al mattino. Venti deboli variabili in pianura, rinforzi da sudovest in Appennino. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

Gallery