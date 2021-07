Meteo | Previsioni per sabato 17 luglio

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3719m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La circolazione depressionaria in quota continua a insistere al Centronord. Tra notte e mattina sviluppo di acquazzoni e temporali su Emilia orientale e Romagna, con fenomeni in proseguimento anche al pomeriggio. Generale variabilità più a ovest. Temperature in aumento nei valori massimi.

Previsioni a cura di 3b Meteo