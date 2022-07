Meteo | Previsioni per domenica 17 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4346m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

Tempo stabile sull'Emilia Romagna, ma con nuvolosità sparsa fino al mattino. Al pomeriggio solita variabilità diurna che interesserà i rilievi Emiliani, specie quelli del piacentino e del parmense, con possibili e occasionali piovaschi. Venti in intensificazione dai quadranti nord-orientali, su gran parte dei settori. Lieve flessione termica, ma con caldo comunque estivo. Valori fino a 34-35°C. Previsioni a cura di 3B meteo