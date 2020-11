Meteo | Previsioni per martedì 17 novembre

A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2494m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le temperature in Emilia-Romagna

ressione in nuovo aumento sull'Emilia Romagna, per una giornata sostanzialmente soleggiata o a tratti parzialmente nuvolosa, con maggiore copertura al mattino su Romagna e a ridosso dell'Appennino, ma in progressivo diradamento. Tornano banchi di nebbia sulle pianure emiliane, specie tra piacentino, parmense e reggiano. Temperature in calo nei valori minimi, massime in ripresa. Venti deboli variabili all'interno, a tratti moderati di bora lungo le coste ma in progressiva attenuazione. Mare sino a mosso.

Previsioni a cura di 3BMETEO

Gallery