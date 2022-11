Meteo | Previsioni per giovedì 17 novembre

A Modena domani formazioni nebbiose al primo mattino ed in serata, in parziale dissolvimento durante le ore centrali della giornata, ma con cieli in prevalenza nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2768m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare, spesso compatta, con nebbie diffuse in pianura tra notte e mattino e di nuovo in serata. Nuovi piovaschi in serata, preludio ad un peggioramento previsto nel giorno successivo. Temperature stabili, in un contesto climatico autunnale. Venti in prevalenza deboli settentrionali. Zero termico nell'intorno di 2900 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo