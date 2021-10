Meteo | Previsioni per domenica 17 ottobre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2822m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'alta pressione resta protagonista al Nord determinando così una domenica soleggiata anche sull'Emilia Romagna, con poche nuvole di passaggio, più probabili sulla Romagna. Locali foschie o banchi di nebbia nottetempo lungo il Po. Venti deboli variabili, qualche residuo rinforzo tra Nord e Nordovest tra notte e mattino lungo le coste. Clima freddo al primo mattino con minime localmente sotto i 5-6°C in pianura, massime miti, sui 18-20°C. Mare poco mosso o localmente ancora mosso specie al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo