Meteo | Previsioni per venerdì 17 settembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. rasserena dal pomeriggio, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3473m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'Emilia Romagna è interessata da un flusso di correnti occidentali più umide e instabili. Tra notte e mattino instabilità con occasione per acquazzoni e temporali sparsi, diretti verso la Romagna. I fenomeni si esauriranno entro il primo pomeriggio sui settori più orientali della Regione, mentre altrove il tempo si farà più asciutto e con maggiori schiarite. Temperature in calo nei valori massimi. Venti di Libeccio in Appennino, occidentali altrove. Mare a tratti mosso al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo