Meteo | Previsioni per domenica 19 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3480m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Un vortice in ingresso dalla Francia si posiziona sulla Valpadana portando un rapido peggioramento del tempo sull'Emilia Romagna. Al mattino variabile con qualche rovescio sui crinali appenninici e sul piacentino, al pomeriggio rapido passaggio di rovesci e temporali da Ovest verso Est, più incisivi sui settori orientali della Regione. In serata rapido miglioramento, salvo ancora qualche occasionale rovescio non escluso su piacentino e lungo il Po. Temperature in deciso calo serale. Venti fino a moderati inizialmente tra Sud ed Est-Sudest, in rotazione da Ovest-Sudovest a fine giornata; raffiche durante i temporali. Mare da poco mosso a mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo