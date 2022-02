Meteo | Previsioni per venerdì 18 febbraio

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. molto nuvoloso in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3054m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Tempo stabile e asciutto sull'Emilia Romagna, con nebbie diffuse durante le ore più fredde della giornata in Valpadana. Risulteranno persistenti anche di giorno sulle pianure centro-occidentali; in sollevamento durante il pomeriggio sulla Romagna. Altrove tempo soleggiato. Ventilazione debole, fino a moderata da Sud-Ovest sui crinali bolognesi la notte, poi in calo a debole. Temperature in lieve calo, massime fino a 12/13°C. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo