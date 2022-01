Meteo | Previsioni per martedì 18 gennaio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1803m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in regione

Un campo di alte pressioni abbraccia l'Emilia Romagna garantendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato; da segnalare la possibilità di foschie e nebbie lungo il Po durante le ore più fredde della giornata. Temperature in lieve calo nei valori massimi, gelate al mattino in pianura con valori fino a -2/-3°C, mite in montagna. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo