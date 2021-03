Meteo | Previsioni per giovedì 18 marzo

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 858m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Regione

Prosegue l'afflusso di fredde correnti in quota dal Nord Europa. Il tempo sull'Emilia Romagna tuttavia rimane variabile con annuvolamenti alternati a schiarite e il rischio di locali fenomeni al mattino in Romagna e poi nel corso del pomeriggio in Emilia con neve in appennino sino a quote collinari. Temperature stabili, clima freddo per il periodo in montagna; qualche gelata nottetempo fino in pianura e valori massimi non oltre i 12/13°C.

Previsioni a cura di 3b Meteo

