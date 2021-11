Meteo | Previsioni per giovedì 18 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a parziali schiarite dal pomeriggio. in serata formazione di foschie o banchi di nebbia, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2341m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Vortice ciclonico che va gradualmente colmandosi sul bacino del Mediterraneo traslando verso Est. Sull'Emilia Romagna la giornata trascorrerà con cieli molto nuvolosi e non escludiamo residue deboli precipitazioni tra mattino e pomeriggio sui settori orientali della regione e sull'Appennino romagnolo. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi, ventilazione in rotazione da NNE verso ONO. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo