Meteo | Previsioni per venerdì 18 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. rasserena dal pomeriggio, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2181m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Nuovo peggioramento delle condizioni meteo, complice il transito di una perturbazione atlantica che porterà piogge sparse e locali rovesci diffusi da Reggio Emilia verso Est tra notte e mattino. Residui fenomeni al primo pomeriggio soltanto sulla Romagna, in rapido esaurimento. Temperature stabili, in un contesto climatico autunnale. Venti deboli settentrionali, in rinforzo lungo le coste. Zero termico nell'intorno di 2350 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo