Meteo | Previsioni per sabato 18 settembre

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3576m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Condizioni all'insegna della variabilità sull'Emilia Romagna con tempo un po' più soleggiato. Tuttavia sulla dorsale appenninica ci sarà una maggiore presenza nuvolosa con il rischio per qualche acquazzone sparso, che nel pomeriggio potrà estendersi alle pianure vicine. Temperature in rialzo.

Previsioni a cura di 3b Meteo