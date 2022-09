Meteo | Previsioni per domenica 18 settembre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2706m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Pressione in aumento per una bella giornata soleggiata e limpida sull'Emilia Romagna. Clima tuttavia fresco, con massime in genere non superiori ai 24-25°C, mentre le minime all'alba potranno portarsi sin verso i 9-11°C anche in pianura. Venti fino a moderati dapprima da Ovest-Nordovest, in successiva rotazione da Sudovest. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo