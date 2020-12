Meteo | Previsioni per sabato 19 dicembre

A Modena domani giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1934m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Ancora una giornata grigia e uggiosa sull'Emilia Romagna con nubi medio-basse diffuse e anche locali nebbie in mattinata soprattutto su coste e Romagna. In serata avanza una modesta perturbazione, con ulteriore aumento della copertura nuvolosa e qualche debole pioggia o pioviggine sui settori occidentali della Regione. Temperature senza particolari variazioni o in calo nelle minime in Romagna. Venti deboli variabili o da Sudovest. Mare poco mosso o calmo.

Previsione a cusa di 3B Meteo

