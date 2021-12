Meteo | Previsioni per domenica 19 dicembre

A Modena domani tempo soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2569m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'alta pressione rinnova condizioni di tempo stabile e asciutto sull'Emilia Romagna seppur con ancora la persistenza di nebbie e nubi basse in pianura e lungo le coste centro settentrionali in parziale diradamento diurno. Venti molto deboli occidentali in attenuazione e in rotazione dai quadranti nord-occidentali, temporaneamente moderati al pomeriggio in collina. Mare mosso. Temperature stazionarie o in locale flessione.

Previsioni a cura di 3b Meteo