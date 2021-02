Meteo | Previsioni per venerdì 19 febbraio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2349m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Insistono condizioni di prevalente stabilità atmosferica su tutta la Regione, a garanzia di condizioni sostanzialmente asciutte. Nuvolosità di tipo medio-basso sarà tuttavia ben presente sul comparto emiliano, mentre verso la Romagna ci sarà occasione per qualche schiarita in più. Massime in lieve ulteriore ascesa. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

Gallery