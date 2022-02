Meteo | Previsioni per sabato 19 febbraio

A Modena domani giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2419m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

na circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale. Nello specifico le precipitazioni inizieranno sui settori confinali con Liguria e Toscana per poi estendersi fino in pianura dal tardo pomeriggio. Clima mite, minime positive e massime fino a 15-16°C sulla Romagna. Ventilazione al più moderata dai Sud-Ovest su Appennini e sulla Romagna, in rotazione dai quadranti orientali la sera sulla costa. Altrove venti deboli. Mari tra poco mossi e mossi.

Previsioni a cura di 3b Meteo