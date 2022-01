Meteo | Previsioni per mercoledì 19 gennaio

A Modena domani giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1967m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in regione

Persiste il regime anticiclonico sull'Italia, favorevole alla formazione di nebbie e nubi basse in Val padana, persistenti fino al pomeriggio/sera sul Ferrarese. In serata aumento della nuvolosità da sud-ovest con possibili isolati piovaschi sull'Appennino reggiano-modenese . Temperature in ulteriore calo, più marcato nei valori massimi, gelate al mattino, massime non oltre i 4/5°C sulle pianure ove persiste la nebbia. Venti fino deboli in prevalenza da Nord Ovest, in rotazione a Sud Ovest dalla sera. Mari quasi calmi.

Previsioni a cura di 3b Meteo