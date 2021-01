Meteo | previsioni per martedì 19 gennaio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1242m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

La pressione atmosferica tende a salire favorendo condizioni di stabilità sull'Emilia Romagna ma con tempo uggioso in pianura per nebbie e nubi basse persistenti. Schiarite a ridosso dell'Appennino orientale e verso la Romagna, dove il temporaneo rinforzo delle correnti sudoccidentali farà inoltre aumentare le temperature. Farà invece molto freddo sulle pianure emiliane con gelate diffuse e occasionale galaverna: qui le minime varieranno tra -4/-2°C e le massime difficilmente supereranno i 2/3°C. Mare Adriatico poco mosso o quasi calmo.

Previsioni a cura di 3B Meteo

