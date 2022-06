Meteo | Previsioni per domenica 19 giugno

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4579m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Anticiclone dominante sull'Emilia-Romagna, con sole prevalente e clima molto caldo; afoso lungo la costa. Temperature massime che potranno raggiungere valori fino a +35°C in alcune località della pianura. Sulla costa massime fino a 30°C. Ventilazione fino a moderati dai quadranti orientali sulla costa. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo