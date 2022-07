Meteo | Previsioni per martedì 19 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4668m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Prosegue senza sosta la fase anticiclonica di stampo africano, con cielo in prevalenza sereno e caldo intenso. Valori che durante le ore centrali della giornata potranno raggiungere i 34-36°C in pianura. Caldo che sarà più contenuto sulla costa, grazie ai venti di brezza. Mare poco mosso.

