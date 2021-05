Meteo | Previsioni per mercoledì 19 maggio

A Modena domani giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 2.4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2099m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Una perturbazione attraversa il Nord tra notte e mattina determinando un peggioramento anche sull'Emilia Romagna con piogge anche diffuse in esaurimento entro il mattino a partire da ovest. Ampie zone di sereno nella seconda parte del giorno, ma con primi fenomeni di instabilità temporalesca in Appennino al primo pomeriggio; tra pomeriggio e sera instabile a tratti anche tra Emilia centrale e successivamente ferrarese e ravennate entro notte. Temperature in calo nei valori massimi. Venti in rotazione e rinforzo da Nord con mare mosso.

Previsioni a cura di3b Meteo