Meteo | Previsioni per venerdì 19 marzo

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 844m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Regione

La genesi di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale determina ancora annuvolamenti in transito sull'Emilia Romagna con il rischio di qualche locale fenomeno inizialmente ancora sulla Romagna ( qualche fiocco anche a bassa quota) e dalla tarda mattinata/pomeriggio su Emilia e a ridosso della dorsale appenninica con fenomeni in marcia da Est verso Ovest. Neve a ridosso dell'Appennino sino a quote collinari. Venti in rinforzo da E/NE con clima freddo per il periodo.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery