Meteo | Previsioni per giovedì 19 novembre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3563m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Alta pressione con tempo soleggiato e stabile su Appennino e Romagna, anche se in tarda serata avanzerà l'avanguardia di una nuova perturbazione. Nebbie invece talora persistenti per gran parte del giorno sulle pianure dell'Emilia, specie lungo il Po. Temperature senza particolari variazioni: clima diurno relativamente mite nelle aree soleggiate, più freddo e umido nelle aree nebbiose. Venti deboli variabili. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3BMETEO

