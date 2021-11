Meteo | Previsioni per venerdì 19 novembre

A Modena domani tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3212m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Un campo anticiclonico si va espandendo da Ovest portando una generale stabilizzazione del tempo sull'Emilia Romagna. Da segnalare tuttavia la probabile formazione di banchi di nubi basse miste a dense foschie in particolare su sulle alte pianure e lungo il Po, nebbie che tenderanno ad infittirsi sulle pianure specie lungo il Po tra tarda sera e notte; più soleggiato in Appennino. Temperature in lieve aumento nei massimi, in calo le minime nei bassi strati; netto aumento invece in alta quota. Venti deboli in prevalenza occidentali, residui rinforzi da Nordovest lungo le coste. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo