Meteo | Previsioni per sabato 19 novembre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Peggiora in serata con deboli piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1941m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Un'area di bassa pressione interessa l'Emilia Romagna determinando condizioni di maltempo su parte della Regione nella seconda metà della giornata, con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori appenninici e sulla Romagna, specie in serata. Più asciutto sulle aree di pianura tra Piacentino e Parmense. Venti deboli settentrionali, con raffiche da NE lungo le coste. Zero termico nell'intorno di 1700 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo