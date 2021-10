Meteo | Previsioni per martedì 19 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3981m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Acuto dell'anticiclone subtropicale con tempo stabile sull'Emilia Romagna, pur non sempre ben soleggiato con delle nubi alte di passaggio a tratti estese ad offuscare i cieli in giornata. Da segnalare possibili foschie lungo il Po al mattino, specie su piacentino e mantovano. Temperature in aumento in quota e in generale nelle massime, punte di oltre 19-20°C in pianura al pomeriggio, minime fredde in pianura con marcate inversioni termiche rispetto all'Appennino. Venti deboli. Mare poco mosso o calmo.

Previsioni a cura di 3b Meteo