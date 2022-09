Meteo | Previsioni per lunedì 19 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2863m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Sino a parzialmentenuvoloso su gran parte dell'Emilia-Romagna a garanzia di tempo stabile e in prevalenza asciutto. Dal pomeriggio maggiori condizioni di variabilità in Appennino (specie comparto romagnolo), con locali rovesci e acquazzoni, in esaurimento entro metà pomeriggio. Clima fresco.

Previsioni a cura di 3b Meteo