Meteo | Previsioni per lunedì 2 agosto

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3563m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La nostra regione si trova ancora lambita da correnti instabili responsabili di isolati fenomeni nel pomeriggio su dorsale appenninica emiliana in movimento verso le pianure. Da poco a parzialmente nuvoloso altrove. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3650 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo