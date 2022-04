Meteo | Previsioni per sabato 2 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 981m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Il fronte instabile giunta nella notte rinnova nella notte ancora qualche fenomeno in Romagna ma con tendenza a schiarite entro la mattinata un po' su tutta la regione. Nel pomeriggio transita una nuovo impulso instabile che porta piogge e qualche isolato temporale soprattutto su Appennino e alte pianure. Venti deboli dai quadranti occidentali. Temperature massime fino a 12/13°C. Mare tra poco mosso e mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo