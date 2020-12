Meteo | Previsioni per mercoledì 2 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata, sono previsti 14.6mm di pioggia e 3.1cm di neve. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 182m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione in Emilia-Romagna

Si forma un nuovo vortice ciclonico sul Centro Italia, che interessa anche l'Emilia Romagna richiamando aria fredda dai Balcani. Giornata dunque di maltempo con precipitazioni diffuse, che assumeranno carattere nevoso a quote sempre più basse, fino a raggiungere la pianura tra Piacenza e Modena (accumuli tra 0 e 5cm, fino a 7-8cm verso Parma-Reggio Emilia). Neve a tratti fin verso Bologna. Accumuli superiori ai 15-20cm a quote collinari, fino a oltre 40cm dai 1000m di quota. Temperature in netta diminuzione, clima freddo e umido. Venti deboli o moderati settentrionali o nordorientali, a tratti forti lungo le coste. Mare molto mosso o agitato al largo.

Previsioni grazie a 3B Meteo

