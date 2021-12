Meteo | Previsioni per giovedì 2 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1555m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'arrivo di una nuova perturbazione da Ovest porta un generale peggioramento del tempo sull'Emilia Romagna, con piogge che già nella notte interesseranno i settori emiliani per poi traslare verso Est nel corso della giornata, coinvolgendo in particolare Emilia orientale e Romagna. Nella notte l'approfondimento di un vortice depressionario sull'Alta Adriatico favorirà una nuova recrudescenza dei fenomeni sulle coste. Temperature in generale calo, con quota neve che tra sera e notte si attesterà attorno ai 1000-1200 metri. Ventilazione meridionale con rotazione delle correnti da Nord nella seconda parte del giorno. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo