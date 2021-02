Meteo | Previsioni per martedì 2 febbraio

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2105m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Un promontorio di alta pressione tende a dirigersi dal Mediterraneo occidentale verso l'Italia, determinando condizioni di stabilità sull'Emilia Romagna. Nuvolosità irregolare ma clima asciutto, a tratti compatta nella prima parte del giorno a ridosso dell'Appennino e verso la Romagna. Schiarite dal pomeriggio; da segnalare banchi di nebbia sul Piacentino e lungo il Po in mattinata. Temperature massime in ascesa, minime frizzanti. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

