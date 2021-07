Meteo | Previsioni per venerdì 2 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3385m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Alta pressione ma con qualche infiltrazione più instabile in alta quota che durante il pomeriggio causerà la genesi di isolati temporali sull'Emilia orientale, anche in pianura. Temperature stazionarie e clima caldo, valori massimi fino a 33°C. Venti deboli da ENE su coste e pianure limitrofe. Mare poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo