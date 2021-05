Meteo | Previsioni per domenica 2 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Meteo in Regione

Tese e asciutte correnti di Libeccio irrompono sulla regione, favorendo una giornata stabile ein gran parte soleggiata. da segnalare locale instabilità pomeridiana sull'Appennino piacentino, in migrazione verso le pianure adiacenti. Temperature stabili, gradevoli di giorno. Ventilazione sostenuta da SO, specie su Romagna e Appennino. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

