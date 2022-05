Meteo | Previsioni per lunedì 2 maggio

A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2169m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'allontanarsi della goccia fredda determina un miglioramento delle condizioni meteo su tutta la Regione. Ultimi residui fenomeni interesseranno la Romagna tra notte e primo mattino. Seguirà tempo asciutto e un graduale dissolvimento della nuvolosità, con ampi rasserenamenti a partire dai settori occidentali. Temperature in aumento, specie le massime. Venti deboli. Mare calmo o poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo