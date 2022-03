Meteo | Previsioni per mercoledì 2 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1537m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in regione

La graduale risalita dell'alta pressione a partire da Ovest porta condizioni di stabilità sull'Emilia Romagna con tempo asciutto e soleggiato ovunque. Tra pomeriggio e sera giungono nubi alte da Nord, a tratti anche estese, ma del tutto innocue. Venti deboli variabili salvo residui rinforzi da Nordovest sulle coste. Temperature minime in calo con forti gelate anche in pianura tra notte e l'alba; massime fino a 12/13°C. Mare fino a mosso ma con moto ondoso in progressivo calo.

Previsioni a cura di 3b Meteo