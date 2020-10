Meteo | Previsioni per venerdì 2 ottobre

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. temporanea attenuazione della nuvolosità al pomeriggio, ma con nubi in nuovo aumento dalla sera associate a deboli piogge, sono previsti 1.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3216m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio forti e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: vento.

La situazione in Emilia-Romagna

La perturbazione dalla Francia si inserisce sull'Italia portando a un aumento della nuvolosità sull'Emilia Romagna con piogge e rovesci intermittenti sui settori emiliani, soprattutto occidentali. Piogge intense invece sui crinali appenninici al confine con la Toscana, tra le province di Parma e Piacenza, con accumuli anche superiori ai 100mm. Precipitazioni invece scarse o del tutto assenti tra Emilia orientale e Romagna, con spazio per maggiori aperture alternate a strati diffusi di passaggio. Temperature in calo nei massimi sull'Emilia occidentale, in aumento sul resto della Regione con punte anche di oltre 24-25°C sulla Romagna e clima molto mite anche in serata. Venti meridionali in deciso rinforzo, con teso Scirocco lungo le coste; raffiche di oltre 50km/h sulle coste e oltre 70km/h in Appennino entro fine giornata. Mare mosso o molto mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo.

