Meteo | Previsioni per sabato 2 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3080m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Infiltrazioni umide determinano lo sviluppo di instabilità pomeridiana anche sull'Appennino emiliano e le aree prospicienti, a cui seguirà il transito di nubi alte e stratificate anche sulle pianure limitrofe. Venti localmente moderati da SE sulle coste, deboli altrove. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Previsioni a cura di 3bmeteo.it