Meteo | Previsioni per domenica 2 ottobre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3724m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La rimonta dell' alta pressione sull'Emilia Romagna garantisce tempo stabile e soleggiato su gran parte della Regione. Al pomeriggio qualche nube medio alta tenderà ad offuscare il cielo. Temperature in generale rialzo, massime fino a 25-27°C. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo