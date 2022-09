Meteo | Previsioni per venerdì 2 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3561m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, altrove sparsa e ampi spazi soleggiati. Possibili spunti temporaleschi nella tarda sera sul piacentino. Venti deboli dai quadranti orientali. Temperature massime entro i 28-30°C. Mare da mosso a poco mosso.

